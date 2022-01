Mou ad Empoli con Smalling ed El Shaarawy

Il tecnico ha tutti a disposizioni ad eccezione di Pellegrini e Spinazzola

"E' una partita facile ma l'apparenza non esiste". Ecco il biglietto di visita di Empoli Roma firmato da Josè Mourinho, come riporta La Repubblica. Lo Special One non si fida del blackout della sua squadra e teme la qualità di gioco espressa fino al gruppo di Andreazzoli. Il portoghese recupera El Shaarawy e Smalling, tutti a disposizioni ad eccezione di Pellegrini e Spinazzola.