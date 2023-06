Mou, 10 giorni di squalifica. Per l’attacco si lavora su Morata

L'estate romana in un mare di sanzioni. Nessun patteggiamento per il caso Mourinho , che in Serie A sconterà 10 giorni di squalifica per gli insulti rivolti all'arbitro Chiffi nel post-partita di Monza-Roma, scrive La Repubblica. È quanto disposto dal tribunale federale: il portoghese salterà le prime due giornate del campionato . Più 50 mila euro di multa.

Il nodo del mercato in entrata intanto rimane l'attacco. Abraham tornerà in campo solo nel 2024 e Belotti non sarà il titolare. Il ritorno a Trigoria di Scamacca è ostacolato dalla dirigenza del West Ham, che non apre al prestito e pretende 35 milioni. Da qui la virata su Alvaro Morata, che con l'Atletico Madrid ha rinnovato fino al 2026. La novità è che il contratto dello spagnolo non prevede alcuna clausola rescissoria, un fatto insolito per la Liga. Per Morata si era parlato inizialmente di una clausola da 10 milioni, che, unita alle basse pretese del calciatore sull'ingaggio, aveva spinto Roma e Milan a fiondarsi sullo spagnolo. L'assenza di una clausola rischia di complicare i piani.