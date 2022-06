Mosse Friedkin: dialogo con Uefa e via dalla Borsa

opo aver accolto a Ciampino il neo acquisto Nemanja Matic (effettuate ieri le visite mediche, oggi la tappa a Trigoria per le firme), in tanti sperano che il serbo possa essere solo l’antipasto del piano mercato che prenderà forma in estate

Il mercato estivo rimane da sempre la culla dei sogni per i tifosi giallorossi, che continuano ad esaltarsi per i tanti nomi che vengono accostati alla Roma di Mourinho scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Dopo aver accolto a Ciampino il neo acquisto Nemanja Matic (effettuate ieri le visite mediche, oggi la tappa a Trigoria per le firme), in tanti sperano che il serbo possa essere solo l’antipasto del piano mercato che prenderà forma in estate.

Ma a Trigoria l’attenzione al bilancio è sempre ai massimi livelli, in un momento storico in cui proseguono i contatti con l’Uefa per pianificare un percorso di rientro ed allineamento con i nuovi paletti finanziari.

Un’operazione che aiuterà la Roma a risparmiare alcuni costi ingenti e a rivelare meno dettagli ai competitors, attraverso le dettagliate relazioni finanziarie, è quella del “delisting“, che passa attraverso l’Opa lanciata ieri dal club giallorosso.

Dopo la fase di stakebuilding (rastrellamento delle azioni), i Friedkin hanno svelato l’Assist Club per far crollare le ultime resistenze agli azionisti che non hanno ancora venduto. E i vantaggi sono tanti: dalle sedute di allenamento agli incontri con Mourinho, fino ad una cena con i proprietari giallorossi. La prima giornata non ha fatto registrare adesioni, ma l’obiettivo del 95% rimane vivo a Trigoria.