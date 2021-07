Miti, leggende, misteri del “mini Vaticano” che diventerà la casa romana di Mourinho

Fu eretto sulle rovine della Fortezza Orsini nel XV secolo, ma le prime fondamenta rimandano al XIII secolo

Palazzo Taverna, dove andrà a vivere José Mourinho, è un luogo chiuso, aggrappato ad un’epoca che non esiste più, scrive Enrico Sisti su La Repubblica. Chiuso perché si tratta di una specie di Vaticano in miniatura, cinto da mura, protetto da torri. Vi si accede da un portale epico con la strada in leggera salita da via di Monte Giordano. Non si può visitare a meno di prenotazioni, ma si può circumnavigare, come un’isola urbana. Così facendo si possono scoprire gli altri accessi, uno importante lungo via dei Coronari. In uno dei saloni del palazzo capitò persino di incontrare Michael Jackson.Palazzo Taverna è, di suo, un orologio fermo e insieme un orologio smanioso di dimostrarsi ancora utile. Fu eretto sulle rovine della Fortezza Orsini nel XV secolo, ma le prime fondamenta rimandano al XIII secolo. A Palazzo Taverna venne stabilito il luogo di rappresentanza della famiglia, un “resort” principesco e sontuoso che col passare degli anni, cambiando proprietario sino a giungere ai Taverna, passando per i Gabrielli, ospiterà nobili d’ogni provenienza, cardinali, nel 1449, dopo essere stato ceduto a Ippolito d’Este,, accoglierà i Tasso, padre e figlio. Fino ad arrivare a Michael Jackson,Madonna e al set cinematografico per “Ritratto di signora” a metà degli anni Novanta.