Missione compiuta, la Roma delle stelle passa con Cristante

Nella Roma dei Fab four, in paradiso va la classe operaia, scrive Matteo Pinci su La Repubblica. Doveva essere il perno intorno a cui far girare la giostra di Dybala e Pellegrini, Zaniolo e Abraham. E invece a togliere il broncio dal volto di José Mourinho e a regalargli contro la Salernitana i primi tre punti del campionato non è stata una delle stelle, ma chi doveva guardar loro le spalle: Bryan Cristante.