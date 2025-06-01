D'amore (per la Roma) e d'accordo (sugli obiettivi). Gian Piero Gasperini non ha dubitato sul futuro neanche quando la proprietà giallorossa ha provato a contattare Fabregas e Terzic, alla ricerca di alternative valide in caso di fumata nera. Per la Roma il tecnico di Grugliasco ha salutato l'Atalanta e rifiutato la Juventus, cominciando una risalita nei consensi di chi, fino a qualche giorno fa, invocava una soluzione popolare. A convincerlo, oltre alla piazza, è stata la stima mostrata da Claudio Ranieri, che avrebbe rinunciato a lui soltanto per Antonio Conte. Decisiva pure la spinta dei Friedkin, innamorati del suo calcio spettacolare, convinti dai risultati centrati a Bergamo. Lo scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica. Per la proprietà giallorossa Gasperini e l'uomo giusto per tornare in Champions League dopo 7 anni: è questo l'obiettivo irrinunciabile della prossima stagione, per il prestigio e per il bilancio. I Friedkin non possono mettere mano al portafogli come vorrebbero, ma lo faranno presto, quando le regole lo permetteranno. La parola chiave del contratto triennale offerto a Gasperini è "progetto". Quella della Roma è una prospettiva vincente: ora l'accesso in Champions, domani chissà. La prossima settimana inizierà lo studio della rosa con Ranieri e il ds Ghisolfi.