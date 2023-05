Mille agenti in strada e Olimpico sold out. Pronto il piano se scoppia la festa

Oltre 1000 agenti in strada per garantire l’ordine pubblico e uno stadio sold out, scrive Marcio Juric su La Repubblica. Un’intera città in fermento per un evento che si tiene a 1200 km di distanza. La partita di questa sera tra Siviglia e Roma si gioca a Budapest nella Puskas Arena. Ma gli occhi della questura sono tutti puntati sullo stadio Olimpico dove 53mila tifosi giallorossi si ritroveranno sugli spalti per assistere alla finale di Europa League di fronte ai maxi schermi. Nessuna allerta sicurezza, ma solo massima attenzione di fronte alla possibilità che centinaia di migliaia di persone si ritrovino in piazza a festeggiare nel cuore della notte per la vittoria della Roma.