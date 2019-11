Mercato Roma, per il vice-Dzeko spunta anche l’idea Mandzukic

La Roma è alla ricerca di un attaccante. Come riporta La Repubblica, con Kalinic fermo ai box i giallorossi necessitano di rinforzi per il reparto avanzato, con l’obiettivo di regalare a Fonseca un’alternativa a Dzeko. Secondo le ultime indiscrezioni tra i nomi valutati c’è anche quello di Mario Mandzukic, separato in casa con la Juve dopo il mancato trasferimento in estate. Il croato ha però parecchie richieste: Milan e Manchester United le interessate all’attaccante bianconero, che nei giorni scorsi ha ricevuto anche la chiamata dell’Inter Miami, club di proprietà di David Beckham che l’anno prossimo debutterà nella MLS.