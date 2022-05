Mercato Roma, accordo con Solbakken. Ora si lavora col Bodo per i dettagli

L’esterno destro norvegese fu autore di una tripletta nella disfatta giallorossa nel girone di Conference League

E' a buon punto l'operazione di mercato che potrebbe portare in giallorosso Ola Solbakken, attaccante del Bodo/Glimt. La Roma ha trovato l'accordo con il giocatore ma per completare l’operazione, tuttavia, manca la fumata bianca con il club norvegese. La società capitolina sta lavorando con la squadra scandinava per limare i dettagli della trattativa, come riporta La Repubblica.