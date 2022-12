Mercato impossibile: così i debiti frenano i sogni di Sarri e Mourinho

Sono giorni delicati per tutto il calcio italiano , atteso da un appuntamento contabile che rischia di non poter essere più procrastinato. Infatti esiste un debito da oltre 500 milioni di euro da saldare entro il 22 dicembre, circa 380 quelli che riguardano da vicino la Serie A, chiamata a versare in blocco , tranne rare eccezioni (vedi il virtuoso esempio della Cremonese): stiamo parlando degli adempimenti Irpef relativi all’anno 2022, contributi che erano stati sospesi dopo lo stop legato alla pandemia Covid che aveva paralizzato economicamente il pallone nostrano.

Ma ora non sembrano esserci all’orizzonte possibilità di lasciare il conto scoperto. Quaranta milioni di euro per la Lazio, trentotto per la Roma: ecco le cifre che Lotito e i Friedkin dovranno versare. Le cifre non sono di poco conto, per questo si sta ragionando sulla possibilità di chiedere in via formale la rateizzazione della somma in cinque anni, senza essere costretti a pagare una sanzione del 10 per cento sull’importo dovuto.