Ieri, presentando Smalling e Mayoral in conferenza stampa il Ceo Fienga ha spiegato quanto la Roma sia soddisfatta “e orgogliosa che questi due ragazzi ci abbiano scelto”. Molto nominato, però, anche Dzeko: Borja Mayoral dice di non sentirsi “la sua riserva, potremmo anche giocare insieme”. Smalling racconta: “Con i Friedkin ci sentiamo una famiglia, io voglio essere sempre più leader in campo e fuori”. Lo riporta La Repubblica.