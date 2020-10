Mayoral delude, turnover bocciato. Cresce Villar

C’è poco da fare, la Roma due non è all’altezza delle prime scelte e non aiuta Fonseca a cercare conforto nel turnover, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica.

Le alternative ai titolari, soprattutto se schierate in massa, rischiano di far perdere pezzi di convinzione per strada evitando alla Roma di fare il salto di qualità. Dopo lo 0-0 contro il CSKA Sofia, il primo ad aver deluso è stato Mayoral. E’ difficile fare l’alternativa a Dzeko ma può e deve far meglio.

Promosso invece a centrocampo Villar, autore di una bella prestazione sbagliando appena il 13% dei passaggi effettuati.