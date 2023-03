Matic rinnova. Smalling ci pensa ma l’incognita è Mou

E il primo è fatto. Nemanja Matic ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino a giugno 2024, scrive Marco Juric su La Repubblica. Il centrocampista serbo proseguirà la sua avventura in giallorosso per un altro anno grazie alla clausola di rinnovo automatico presente nel suo contratto. Nell’accordo originario era prevista questa condizione nel caso in cui il giocatore avesse raggiunto la soglia del 40% delle presenze stagionali da almeno 45′. Un obiettivo raggiunto contro il Sassuolo quando il serbo ha fatto segnare la 22esima presenza da titolare, sul totale di 55 partite stagionali della Roma. In attesa di segnali da parte di Smalling, l’altro contratto pesante in scadenza questa estate. La Roma qualche settimana fa ha fatto la sua ultima mossa (per ora): biennale a 3,5 milioni di euro netti. Più di così non si può fare, si affrettano a far sapere dagli uffici contabili di Trigoria. L’inglese ancora non ha dato la sua risposta, prendendo ulteriore tempo per pensare.