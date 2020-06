Mandragora per Cristante: ok di Fonseca

Roma e Juventus lavorano allo scambio Cristante-Mandragora. I due possono diventare una possibile fonte di plusvalenza così come lo sono stati Luca Pellegrini e Spinazzola la scorsa stagione. Mandragora è di proprietà dell’Udinese, ma la Juventus vanta un diritto di recompra per 26 milioni di euro e già nel mercato di gennaio era stato vicino ai giallorossi. Fonseca – riporta “La Repubblica” – avrebbe dato l’ok all’operazione nonostante il suo apprezzamento per Cristante. Il portoghese ha definito Mandragora un centrocampista “coraggioso” quando gli è stata ventilata la possibilità di uno scambio tra i due. Paratici e Fienga ne hanno già parlato negli ultimi summit di mercato.