Mancini segna e fa autocritica: “Così non basta”

“Non siamo stati una bella Roma, la nostra prestazione non è stata buona perché abbiamo gestito, ma anche rischiato”. È Gianluca Mancini — autore del gol vittoria col Genoa (1-0) — a recitare il mea culpa al termine della partita contro la squadra di Ballardini. “Per arrivare in Champions serve qualcosa in più, noi cerchiamo di vincere tutte le gare, poi ci manca uno step in avanti per sconfiggere le grandi. Comunque era importante conquistare i tre punti e ci siamo riusciti”.

Mancini è il centrale difensivo più prolifico del campionato con quattro centri, giocatore che per rendimento è uno dei pilastri del gioco dei giallorossi, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. La squadra continua ad avere per emergenza Cristante fuori ruolo, Mayoral unico centravanti e tante assenze, con l’impegno in Europa di giovedì contro lo Shakhtar che fa paura.

Dopo il rientro, Smalling vuole esserci anche contro lo Shakhtar. “Sono pronto a giocare ogni tre giorni, sto bene e sono convinto ce la giocheremo anche per un posto in Champions”, le parole dell’inglese.