Ci sono partite che non hanno bisogno di essere caricate. Verona-Roma, domani alle 20:45, appartiene alla categoria opposta: 90' per rimettere piede in Champions League dopo 7 anni per chiudere il campionato almeno al quarto posto e trasformare una rincorsa lunga mesi in un ritorno atteso dal 2019. Gasperini la formazione ce l'ha già in testa: non ci saranno Ndicka, Wesley e Pellegrini come anche Tsimikas, ma tonerà Koné. Lo scrive Marco Juric su La Repubblica. Le scelte sono quasi obbligate: ci saranno Rensch e Ghilardi, mentre in attacco l'allenatore giallorosso potrebbe schierare il tridente pesante Dybala-Soulé-Malen. Corsa a due per il direttore sportivo: testa a testa tra Tognozzi e D'Amico. In queste ore i Friedkin hanno avuto contatti con entrambi i manager, con il secondo che sarebbe ora in vantaggio. E Margiotta è molto vicino a essere il nuovo responsabile del settore giovanile giallorosso (con D'Amico aveva condiviso l'esperienza al Verona).