Mal di trasferta: la cura di Mou alla prova del Sassuolo

Lontano dall'Olimpico nessun pari: sei le sconfitte a fronte di cinque vittorie, 23 gol segnati ma soprattutto 18 reti subite

Mai come in questa stagione lo Stadio Olimpico è tornato ad essere un fattore determinante per il cammino della Roma di José Mourinho, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Ma dove lo Special One deve assolutamente invertire la rotta è quando la sua Roma mette piede fuori dal GRA. I giallorossi non conoscono mezze misure: o vincono o perdono. Nessun pari, sei le sconfitte a fronte di cinque vittorie, 23 gol segnati ma soprattutto 18 reti subite (1,6 a partita). Allarmante la media punti dei giallorossi in trasferta (1,36), ben lontana dagli standard che servono per poter ambire ad un piazzamento europeo. Domani la Roma è attesa dalla sfida del Mapei Stadium con il Sassuolo, dove la vittoria manca dal maggio del 2018, quando Pegolo deviò in rete un tiro di Manolas. Con la squadra concentrata sul campo, dopo il duro confronto avvenuto a San Siro, il gm giallorosso Tiago Pinto ha incontrato diversi procuratori per proseguire sulla strada dei rinnovi: a Trigoria si sono visti Tavano (agente di Bove, Fuzato e del giovanissimo Morichelli) ma soprattutto Giuseppe Riso, agente di Mancini e Cristante. Se per il primo tutto è definito (adeguamento a 3,5 fino al 2026), per il secondo si è iniziato a parlare del suo futuro in giallorosso.