Mal di pancia dem sullo stadio. Gualtieri va avanti

La giunta Gualtieri ha in canna la delibera sullo stadio della Roma, l'atto che serve da una parte a prendere atto del parere obbligatorio ma non vincolante dei IV Municipio, dove sorgerà il tempio dei tifosi giallorossi, dall'altra a passare la palla ai consiglieri comunali. L'atto, che La Repubblica ha potuto visionare, doveva essere approvato ieri ma è saltato per un non meglio specificato "errore materiale" nella formulazione dell'ordine del giorno. Il testo però dovrebbe passare in Giunta a breve. Intanto le commissioni competenti si dovranno esprimere sul progetto da 600 milioni di euro, massimo 62 mila posti a sedere, 16 ettari e una concessione lunga 90 anni. La Roma dovrà risolvere i problemi legati alla viabilità a Pietralata e al numero dei parcheggi disponibili. Mentre mercoledì acors0 la commissione congiunta Patrimonio e Lavori pubblici ha affrontato ll tema ma non ha espresso l'atteso parere sull’interesse pubblico, ieri si è tenuta una riunione con l'Assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia, il presidente e il vice dell'omonima commissione e i capogruppo di maggioranza e dopo Pasqua se ne terrà un'altra, con tutti i consiglieri del Pd, che si preannuncia accesa: anche sullo stadio alcuni dem capitolini rinfacciano alla giunta l'ennesima mancanza di condivisione.