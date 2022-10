L’ultima vergogna della Capitale: Roma femminile in esilio a Latina

Le partite però non si giocheranno nella Capitale , bensì allo stadio Domenico Francioni di Latina. Un fatto che non si sarebbe mai verificato se allo stesso risultato fosse arrivata una squadra maschile.

In questo caso invece si è arrivati a uno “sfratto” frutto di un complesso groviglio burocratico. L’impianto comunale del Tre Fontane , dove la squadra è di casa, non risponde appieno ai requisiti della UEFA : mancano le Torri Faro, i riflettori per illuminare il campo, necessari visto l’orario serale delle gare di coppa.

Dall’ente, al 90% del Mef e al 10% del Comune, invece dicono che se è vero che l’area è di proprietà mista, il campo di gioco è solo di Roma Capitale . Per mettere fine a questo rimpallo, che da anni blocca anche la realizzazione del Centro paralimpico, il dipartimento Sport ha inviato il 10 giugno una nota a Eur Spa, ma non è arrivata alcuna risposta.

In mezzo a questo groviglio c’è finita anche la Roma Femminile: una sconfitta per una Capitale come Roma, una beffa per il club e per la Roma Femminile di Mister Spugna, che ha iniziato a lavorare ad un’alternativa al Tre Fontane solo dopo la sfida di andata con lo Sparta Praga, arrivando a indicare alla Uefa l’unico stadio adatto, il Francioni appunto.