Lukaku scalpita e si taglia l’ingaggio per Mourinho

Si sapeva non sarebbe stata una trattativa facile, scrive Marco Juric su La Repubblica. Tanti soldi sul tavolo e soprattutto trasformare in poche ore un sogno impossibile in realtà . Per vedere Romelu Lukaku con la maglia della Roma ci sarà da aspettare un altro giorno. I giallorossi hanno raggiunto l’accordo con il Chelsea per un prestito oneroso da 5 milioni di euro più bonus. Resta ancora il nodo dell’ingaggio: la Roma vorrebbe chiudere l’operazione a circa 7,5 milioni di euro l’anno da versare al calciatore. Molti meno dello stipendio percepito dal belga con il club londinese. Da qui il rallentamento. Lukaku dovrà abbassarsi l’ingaggio e rinunciare a due mensilità (luglio e agosto) maturate in Inghilterra. Il belga volerà nella City proprio per trattare con i due club e trovare l’accordo definitivo con il club giallorosso.

Ma se da un lato c’è un mercato che accende sogni e speranze dei tifosi giallorossi, dall’altro c’è una classifica deficitaria, che mette la Roma (sì sopra la Lazio) ma con un solo punto in due partite. La disfatta di Verona ancora brucia, per come è arrivata e per le tante note negative uscite dal Bentegodi. Sul banco degli imputati c’è la difesa, il fiore all’occhiello dei giallorossi da quando c’è Mourinho in panchina. A partire dal portiere, colpevole sul primo gol dei gialloblu e al centro delle critiche dei tifosi. Oltre i punti in classifica, i quattro gol subiti in due partite sono statistiche non sostenibili per una squadra che punta dichiaratamente (checché ne dica il suo allenatore) ad un posto Champions, già oggi distante tre punti.