Lukaku, c’è una città in attesa. Roma e Chelsea trattano ad oltranza

Si tratta a oltranza. Per soddisfare l'attesa frenetica dei romanisti che continuano a cercare aggiornamenti e quella, meno ostentata ma con tutta probabilità del tutto simile, di José Mourinho. Romelu Lukaku non è ancora un giocatore della Roma, eppure gli sforzi per far sì che il trasferimento diventi realtà sono intensi, scrive Giulio Cardone su La Repubblica.