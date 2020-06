Lotito, Marotta e i veleni in Lega. In gioco una poltrona in consiglio

L’ultimo colpo sotto la cinta l’ha sferrato Claudio Lotito convinto che in assemblea debba sedere solo chi mette soldi nei club, a Beppe Marotta, prototipo di dirigente per conto di altri. “Vuole andare via dall’Inter”, è la voce messa in giro dai lotitiani, riporta “La Repubblica”. Il patron della Lazio, inoltre, accusa le big di aver tramato con i club di fondo classifica affinché il calcio non ripartisse. Del suo partito fanno parte, Verona, Sampdoria, Genoa, Spal, Atalanta e Udinese. La prossima battaglia sarà per il Consiglio dove l’Inter occupa due posti, Marotta e l’ad corporate Antonello: i lotitiani, che sognano un board di soli presidenti, chiedono che quest’ultimo si faccia da parte. Potrebbe subentrargli De Laurentiis o Setti del Verona, gradito al numero uno biancoceleste. Sulla costituzione di una newco fra Serie A e fondo Cvc per la gestione dei diritti tv sono favorevoli il presidente di Lega Dal Pino e il dg De Siervo, contrari De Laurentiis e Cairo, convinti di far meglio da soli.