L’Olimpico fa la voce grossa. “Panolada” in Tevere contro la squalifica di Mou

Il doppio obiettivo è puntato: vittoria e aggancio all'Inter in classifica

Redazione

La prima prova d'esame è arrivata, scrive Marco Juric su La Repubblica. Oggi pomeriggio servirà la promozione, come richiesto da Mourinho domenica scorsa al termine di Roma-Juventus: "Dobbiamo saper vincere tre gare consecutive". A meno di 72 ore dalla sfida alla Real Sociedad arriva il Sassuolo. Con una Tevere infuocata: via alla protesta, alla panolada alla spagnola, contro la squalifica di Mou. Di tutto per la vittoria. D'altronde il doppio obiettivo è puntato: vittoria e aggancio all'Inter in classifica.

A Trigoria, però, è emergenza infortuni, con l’infermeria piena e scelte di formazione obbligate. Pellegrini è out a causa della ferita alla testa subita giovedì che lo ha costretto a 30 punti di sutura. Stesso discorso per Belotti, operato venerdì alla mano destra per la doppia frattura al metacarpo. Puori anche Solbakken, alle prese con un affaticamento muscolare. A queste indisponibilità si aggiunge anche quella di Cristante squalificato.

Serve uno sforzo collettivo, a par tire da Matic e Dybala, i più utilizzati nell'ultimo periodo c apparsi affaticati contro la Real Sociedad. Ma non è tempo di riposo né di esperimenti, per questo Mourinho proverà a mandare in campo la fommazione migliore. Senza troppi calcoli. Difesa confermata, con Smalling, Mancini(diffidato)e Ibanez, che ha recuperato dal taglio al tallone del piede. A destra ballottaggio aperto tra Zalewski e Karsdorp, con il polacco in vantaggio per una maglia da titolare. A sinistra spazio dal I° per Spinazzola. In mezzo Matic dovrà fare gli straordinari insieme a Wijnaldum che torna tra i titolari. In attacco spazio per KI Shaarawy e Abraham con 11 grande dubbio Dybala. Quando l'argentino è a disposizione gioca sempre, ma per evitare rischi - con la trasferta di San Sebastian e il derby alle porte - Mourinho potrebbe dargli un turno di riposo, inserendo Bove dal 1°.

Mourinho sarà squalificato, sostituito in panchina dall'imbattuto Foti e seguirà la partita in qualche anfratto dell'Olimpico. Non potrà godersi dal vivo la “panolada” organizzata in suo onore dai Roma Club e UTR. Una forma di protesta tipicamente spagnola, che vedrà coinvol. ta la tribuna Tevere per esprimere vicinanza dopo «l'ingiustizia subita cialla Rama € dall'allenatore». L'obiettivo dei tifosi - si legge in un nota-èdi «far sentire civilmente il proprio sdegno. Per questo l'invito è di portate un fazzoletto bianco da sventolare al fischio d'inizio».