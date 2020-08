Lo stadio, il mercato, la Borsa: le sfide del patron Friedkin

Dopo l’arrivo di Friedkin l’obiettivo della Roma è tenere i gioielli. Blindare Zaniolo e Pellegrini diventa quindi la priorità assoluta, poi si proverà a riportare in giallorosso Smalling: se non dovesse andare a buon fine l’affare con lo United, la seconda pista porta al 33enne Vertonghen. Detto che Pedro è già stato preso a parametro zero dal Chelsea, l’altra entrata riguarderà un terzino destro, ma i profili ancora non sono noti, riporta “La Repubblica”.

Capitolo Stadio: Raggi continua a lavorare in un’unica direzione. La settimana prossima passerà in giunta la convenzione urbanistica che poi a settembre arriverà in assemblea capitolina. Friedkin non ostacolerà l’iter già avviato e già avrebbe contattato l’immobiliarista Vitek, che rileverà l’Eurnova da Parnasi. Possibile che con la nuova proprietà la società non sia più quotata in Borsa.