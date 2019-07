Lo sfregio della Roma: tenersi Dzeko in scadenza

Una cessione annunciata si è trasformata in un braccio di ferro: quello tra la Roma e Dzeko. I giallorossi stanno valutando la possibilità di tenere l’attaccante bosniaco fino alla scadenza del contratto. Il comportamento dell’Inter, scrive Pinci su La Repubblica, ha indispettito la Roma, che non vuole farsi prendere per il collo: per venderlo vuole 20 milioni e non concederà sconti. Nei giorni scorsi erano filtrati segnali cli una disponibilità dell’Inter soddisfare la richiesta, ma a quelli non hanno fatto seguito azioni concrete.

Il ds giallorosso Petrachi, costretto a mettere mano a molti reparti – il terzino destro, il centrale difensivo, il vice Under – non ha molto margine per andare a comprare un 9 da 20 gol a stagione. Se Higuain (in prestito) si confermerà impercorribile e da Dzeko non si riuscisse a ricavare una cifra utile a comprare un bomber, meglio tenere il bosniaco. Anche a costo di perderlo a costo zero tra 12 mesi.