Lo sfottò di Rizzi-gol. Zaniolo torna social

È l’ex attaccante della Roma – Ruggiero Rizzitelli – ad accendere la settimana del derby. “Non mi preoccupa la Lazio, noi andiamo in difficoltà con le grandi squadre e loro sono una piccola“. Attraverso Roma Tv, di cui è commentatore, Rizzitelli nel post partita Roma-Inter lancia la sfida dello sfottò da stracittadina, mentre Nicolò Zaniolo interrompe la sua pausa dai social proprio per caricare l’ambiente giallorosso nella settimana più sentita. “Tutti uniti per una settimana da Roma!”.