Lo dicono i numeri: Mourinho logora chi non ce l’ha

Lo Special One ha ridato la mentalità e sta gettando le basi per un futuro solido

La Roma non finisce mai è già stato detto? Avoja, e pure un sacco di volte. Ovvio, perché i numeri che accompagnano il gruppo di José Mourinho stanno lì a testimoniarlo, inizio Mimmo Ferretti sulla Repubblica. Per 21 volte in stagione (15 in campionato) la Roma è andata in gol dopo il minuto numero 75, cioè quando la partita stava volgendo al termine. E addirittura in 7 occasioni ha segnato durante il recupero oltre il 90° minuto. Singolare il ruolino di marcia di El Shaarawy, uomo-gol domenica sera a Napoli: tre reti al suo attivo, tutte e tre durante il recupero. Dati che, in realtà, rappresentano una caratteristica bella della squadra di Mou. La Roma non finisce mai perché ha la forza e la testa per non finire mai. Merito di Mourinho? È indubbio che la presenza del portoghese in panchina (e, soprattutto, in campo durante gli allenamenti settimanali) abbia stravolto il dna di una squadra abituata fino a poco tempo a mollare tutto alla prima difficoltà; una Roma incapace di reagire, moscia, morbidosa e priva di carattere, Il numero del gol segnati nell'ultimo quarto d'ora di gara (e anche oltre) rappresenta un fiore all'occhiello della prima stagione di Mou a Roma. C'è ancora molto da fare (sul piano tecnico, in primis), ma non v'è dubbio che con il passare dei mesi siano state gettate basi solide per il futuro. A cominciare, appunto, da un nuovo e totale impatto con la partita. Per anni si è discusso sull'incapacità della Roma di stare in campo con tutta se stessa per novanta e passa minuti; si è vagheggiato di preparazioni atletiche sbagliate nonostante il costante via vai di allenatori. Qualcuno potrebbe obiettare: solo fortuna, casualità. E chi non l'accetta, fa parte del gruppo "Mou logora chi non ce l'ha". Che per il vanto e la goduria del tifoso della Roma, è molto cicciotto e sempre più rosicone.