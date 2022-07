L’Inter chiede tempo, Dybala non aspetta più: torna l’ipotesi Roma

Un progetto di lungo respiro, con lo Special One come garante, potrebbe alla fine convincere l'argentino

Redazione

Dopo essersi immaginato nerazzurro per mesi, scrive Giulio Cardone su La Repubblica, Dybala si è stancato di aspettare l’Inter. Il desiderio dell’argentino, dopo l’addio alla Juventus, è sempre stato l’estero. La Spagna in particolare, per mostrare la propria classe contro difese meno abbottonate di quelle italiane.

Anche in ottica Mondiale in Qatar. E l’Atletico, che gioca la Champions, sarebbe una destinazione molto gradita. Champions che, se restasse in Serie A, l’argentino difficilmente giocherebbe. Il Milan ha scelto De Ketelaere, il Napoli è pronto a sforare il tetto ingaggi solo per il rinnovo di Koulibaly. Per questo molte strade portano a Roma.

I giallorossi hanno perso Mkhitaryan e presto potrebbero salutare Zaniolo, diretto a Torino. Mourinho pretende ora un fantasista di prima fascia. Alla Dybala. Che si presenterebbe inoltre ai tifosi con l’assenso di Totti, che a giugno ha provato a convincerlo a scegliere proprio la Roma.

Che non avrà Isco, poco convinto di rinunciare alla Champions. Stesso motivo – non l’unico – che ha fatto evaporare la suggestione Ronaldo (e aperto alle strade Berardi e Guedes). Ma un progetto di lungo respiro, con lo Special come garante, potrebbe alla fine convincere Dybala. Che ha sempre meno tempo per pensare.