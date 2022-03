L’inarrestabile: con Abraham è finalmente zona Champions

La Roma ritrova fiducia e convinzione, sfoderando una prestazione di spessore e batte di misura l'Atalanta

“Tammy tre punti” recita lo stendardo che sventolava fiero al fischio finale in Curva Sud. Una richiesta esaudita dal centravanti inglese che, con un gol da bomber di razza (il 20simo della sua stagione), regala a José Mourinho tre punti che sembrano nove, scrive andrea Di Carlo su La Repubblica. La Roma mediocre e senza idee, che si era vista in campo nelle ultime apparizioni all’Olimpico, ritrova fiducia e convinzione, sfoderando una prestazione di spessore, facendo registrare un 2/2 impronosticabile nei due scontri diretti con l’Atalanta di Gasperini. Sfatato il tabù che non vedeva i giallorossi vittoriosi in casa con i bergamaschi dal 2014, ora la squadra di Mou può guardare al futuro con ritrovato ottimismo.

“Vittoria importantissima, basta vedere come abbiamo festeggiato, cosa significa per noi e i tifosi, che ci hanno sostenuto dal 1′ all’ultimo minuto. È una sensazione bellissima” il commento di Abraham a fine gara. L’inglese è sempre più l’uomo dell’1-0: l’ottava volta in stagione che porta in vantaggio la Roma, la dodicesima volta che i giallorossi vincono quando lui segna. E oggi in campo ha fatto vedere tutto il suo valore: “Abbiamo giocato e lottato oggi. Qualche mese fa magari avremmo preso gol negli ultimi minuti, ora è tempo di festeggiare. Per questa squadra do semplicemente tutto. Avevo attraversato un momento difficile nella mia carriera, la Roma mi ha dato fiducia. Sono felice di ripagarla, mi diverto ogni volta che gioco e ringrazio i tifosi. Mi amano? Anche io”.