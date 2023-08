Lina Souloukou è la manager giusta per tingere di giallorosso il club Usa

Una donna sola al comando, la sua maglia è giallorossa, il suo nome è Lina Souloukou. Un presente da numero uno di una Roma che la signora arrivata dalla Grecia deve ristrutturare, razionalizzare, rilanciare sui mercati internazionali pur dovendo fare i conti con la difficoltà a trovare sponsor, quindi soldi, che suona strano per il marchio Roma. Lo sta facendo. Con la competenza di chi conosce il calcio, l’autorevolezza di chi non ha mai bisogno di alzare la voce. Come racconta Piero Torri su 'La Repubblica, si è gettata totalmente nel pianeta Roma, ha studiato l’italiano, la sua famiglia è con lei nell’avventura romana. Ha conosciuto gli oltre 400 dipendenti della società, ha voluto confrontarsi con tutti prima di cominciare la spending review. È totalmente immersa nella questione costruzione del nuovo stadio, sono stati già diversi i meeting con il sindaco Gualtieri. Ha affrontato (e tagliato) la questione delle consulenze esterne. Ha voluto ridiscutere tutti i contratti, a partire da quelli dei fornitori scaduti il 30 giugno. La signora Lina, che qualcuno a Trigoria chiama "pora Lina" per la mole di lavoro da affrontare, è l’unica dei top manager che sta cercando di capire Roma, la Roma e i romanisti. Chissà che non la porti a convincersi che non sarebbe sbagliato inserire tra i dirigenti chi sa cosa vuol dire Roma.