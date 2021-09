L’importante è la salute. Il campionato guarisce l’allergia alle nazionali

Molti giocatori hanno lasciato anzitempo il ritiro delle nazionali a causa di problemi fisici, ma oggi la maggior parte saranno titolari

Il fascino sbiadito delle nazionali si riflette sul campionato. Molti giocatori hanno optato per un rientro da Coverciano prima ancora dell'ultimo match. Stanno tutti bene anche se al c.t. Mancini avevano detto altro. Secondo Matteo Pinci de La Repubblica i rientrati sono tutti titolari: Zaniolo e Pellegrini in Roma-Sassuolo, Immobile in Milan-Lazio. L'unico rimasto in ritiro con la Nazionale è il numero ventidue giallorosso, fuori contro la Lituania a causa di un ginocchio gonfio. Il capitano è tornato dopo la panchina con la Svizzera così come Mancini. Chissà cosa ne pensano Berardi, Raspadori e Scamacca che contro la Lituania hanno giocato.