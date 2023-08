L’idea Zapata piace a Mourinho: “Ma è già tardi”

Torna di moda il nome di Duvan Zapata. Dopo Marko Arnautovic , il colombiano si aggiunge alla lista degli attaccanti valutati e trattati dalla Roma per soddisfare le richieste di José Mourinho, scrive Marco Juric su La Repubblica. “Siamo in ritardo”, le parole del portoghese sono state chiare. La Roma ha un bisogno urgente di un attaccante e Pinto sta cercando di chiudere il più velocemente possibile l’acquisto del nuovo numero 9 della prossima stagione.

Ma sempre alle condizioni più economiche possibili: prestito con diritto di riscatto. Sia il Bologna che l’Atalanta a queste cifre non si siedono neppure. Ma se Arnautovic rimane il giocatore di punta degli emiliani, il colombiano è diventato un esubero per Gasperini, dopo gli acquisti di El Bilal e Scamacca. Problemi di soldi a Bergamo non ne hanno, da qui la richiesta iniziale: 6 milioni di euro per il cartellino, più 2,5 l’anno da dare al calciatore. Cifre contenute, soprattutto alla luce dei 30 milioni incassati per Ibanez.