L’ex Pedro brucia il povero Ibanez e il match finisce lì

I fantasmi del passato che tornano a bussare, un’attitudine all’errore che sembrava svanita e invece torna nella notte più sbagliata, con l’avversario meno indicato a cui fare regali, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Roger Ibanez e la sua tormentata storia con i derby romani, un nuovo capitolo che viene scritto all’Olimpico, la pagina di un libro che per il momento non conosce lieto fine.

“La Spazza Ibanez” era stato il tormentone dei tifosi biancocelesti nel derby perso il 16 gennaio 2021, quando un suo errore in marcatura su Lazzari spalancò un corridoio per il gol a Immobile.

Il copione si ripete, cambiando di poco, solo curva, la Sud, e gli interpreti. Un giro palla innocuo, un possesso da gestire senza alcuna pressione. Poi Pedro avanza e il brasiliano crede di avere margine per tentare la giocata, per superare l’ex giallorosso e far ripartire l’azione. Il dribbling invece che ne esce fuori è goffo, lento e prevedibile, Pedro lo intuisce e dallo scontro tra i due il pallone rotola in direzione di Felipe Anderson, che controlla e batte Rui Patricio. Il brasiliano affonda nel gelido abbraccio della rete che si gonfia. Prima Mancini, poi capitan Pellegrini provano a scuoterlo, ma il suo derby, mentalmente, finisce lì.