Si è rivelata subito proficua la collaborazione tra il nuovo ds della Roma Florent Ghisolfi e il potente agente Fali Ramadani. Nei discorsi della scorsa settimana attorno al profilo di Federico Chiesa, obiettivo dichiarato del club giallorosso per questa estate di calciomercato, sono stati sottoposti all'attenzione del dirigente francese anche alcuni giovani della scuderia dell'agente slavo, scrive Marco Juric su La Repubblica. E un calciatore ha catturato l'attenzione della Roma: Buba Sangaré, terzino destro classe 2007 del Levante. Un calcatore giovanissimo (compirà 17 anni ad agosto) con sole tre presenze tra i professionisti. Ma già nel giro della Nazionale spagnola under 17 con la quale ha giocato l'ultimo Europeo. Potrà affacciarsi in Prima Squadra per ringiovanire una fascia destra scoperta e ormai datata. Perché su quel versante l'obiettivo principale resta Raoul Bellanova del Torino, che il presidente Cairo continua a valutare oltre 20 milioni di euro. In seconda battuta restano monitorati Guéla Doué del Rennes e Ivan Fresneda dello Sporting. Intanto sul fronte societario si attende soltanto il comunicato ufficiale dell'Everton che certifichi l'acquisizione delle quote di maggioranza del club da parte della famiglia Friedkin. Un investimento importante che ha iniziato a preoccupare, e non poco, i tifosi della Roma. Spaventati dalla possibilità di passare in secondo piano rispetto al club di Liverpool. Che ha uno stadio in costruzione e partecipa al campionato più ricco del mondo. Se a Roma restano dei nodi da sciogliere per lo stadio di Pietralata, sulle rive del Mersey il nuovo impianto sarà inaugurato nella stagione 2025-26 ed è già stato selezionato per l'Europeo 2028.