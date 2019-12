L’Europa di Fonseca: “Ambiziosi col Gent”

“Giocheremo con il coraggio e l’ambizione di chi vuole vincere”. Paulo Fonseca commenta a caldo il sorteggio di Europa League, ripete i concetti che vuole imprimere nella testa dei suoi giocatori. L’urna di Nyon è stata favorevole per la Roma, che ai sedicesimi troverà i belgi del Gent. Intanto, riporta ‘La Repubblica’, per la Fiorentina scalpita Chris Smalling. Meno grave del previsto il fastidio al ginocchio, anche se appare ancora piuttosto complicato che possa recuperare per la sfida con la Fiorentina. I viola intanto corteggiano Alessandro Florenzi, reduce ieri dal discorso ‘da capitano’ alla cena di Natale da capitano.