Le pagelle dei Mondiali: la Joya è il sedicesimo campione del mondo della Roma

Tra i quattro romanisti in partenza per Qatar era senza dubbio l’unico ad avere la reale e importante chance di lottare per un posto da titolare. Così è stato per Nicola Zalewski. La Polonia è arrivata agli ottavi di finale e lui, con la Francia, ha aggiunto altri preziosi minuti al suo personale bagaglio professionale, ma soprattutto emotivo. Perché 64 minuti alla prima apparizione ad un Mondiale non possono non essere un punto di partenza incoraggiante per il giovane giallorosso, pronto a rituffarsi nella stagione della Roma con rinnovato entusiasmo. Voto: 6.