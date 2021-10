Le curve romane laboratorio della nuova destra

La riduzione delle limitazioni non ha riaperto le porte soltanto ai tifosi, ma anche ai peggiori istinti di cui lo stadio è naturale amplificatore

Bisogna riconoscerlo, l’avevamo quasi dimenticato. L’effetto straniante di un coro discriminatorio urlato da migliaia di persone, la rabbia e la vergogna per gli ululati a un calciatore di colore. Come riporta Matteo Pinci su La Repubblica, la riduzione delle limitazioni non ha riaperto le porte soltanto ai tifosi, ma anche ai peggiori istinti di cui lo stadio è naturale amplificatore. E in questo contesto, Roma sta diventando l’epicentro del razzismo da stadio. È il lato oscuro del tifo, che guasta il sapore del ritorno delle famiglie a godersi una partita dal vivo. Non sarà il Velodrome di Marsiglia, dove la “spirale di eccessi”, come racconta L’Equipe, ha costretto la polizia ad alzare i propri scudi per proteggere Neymar da piogge di oggetti. Ma domenica l’Olimpico ha sentito rimbombare da una curva all’altra cori contro i napoletani.