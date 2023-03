Lazio, identificato il tifoso con la maglia “Hitlerson”: è un tedesco

L'uomo era entrato senza indossare la maglietta, salvo poi mettersela quando ha preso posto in Monte Mario

La polizia ha già dato un nome e un cognome al tifoso laziale che in tribuna, domenica durante il derby Lazio-Roma, indossava la maglia della vergogna con la scritta "Hitlerson" che giganteggia sopra il numero "88", ovvero il simbolo utilizzato come saluto ad Adolf Hitler. È un ragazzo tedesco, identificato insieme ad altre due persone immortalate mentre facevano il saluto romano, scrive La Repubblica. L'uomo era entrato senza indossare la maglietta, salvo poi mettersela quando ha preso posto in Monte Mario.