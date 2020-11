L’ansia da sosta di Fonseca. Domani il Cluj senza Perez

Mentre i Friedkin lavorano alla ristrutturazione del club e alle operazioni necessarie per l’Opa lanciata ad agosto e necessaria al delisting, sul campo Fonseca mette a punto la doppia faccia della sua Roma, che cambia veste a seconda che sia impegnata in campionato o in Europa League, come riporta La Repubblica.

Dopo il match di domani e quello contro il Genoa di domenica prossima, ci sarà la pausa per le nazionali: fase che tiene in particolare apprensione il tecnico portoghese, restio a concedere i propri tesserati alle rispettive rappresentative in circostanze così delicate.

Per il match di domani contro il Cluj – appuntamento allo Stadio Olimpico alle 18.55 – non ci sarà Carles Perez, alle prese con un risentimento al flessore destro. Assente anche Gianluca Mancini, che sconterà l’ultimo turno di squalifica nelle coppe europee.