Lacrime da Special One. Mourinho: “Resto, ma parliamo”

Il tecnico: "Anche se arriva qualcosa non mi interessa, non voglio ‘qualcosa’, voglio vincere qui"

Bisogna partire dalla fine, dalle cinque dita mostrate con orgoglio a ricordare la sua bacheca europea, e poi alle lacrime, che hanno ricordato la scena di Madrid quando Mou, appena regalata la Champions all’Inter, aveva già deciso di andarsene, come riporta La Repubblica.

Ecco perché, nella gioia della Coppa, il pianto Special ha già agitato i tifosi romanisti, preoccupati che dietro quelle lacrime possa esserci un addio. “No, io voglio restare a Roma, anche se arriva qualcosa non mi interessa, non voglio ‘qualcosa’, voglio vincere qui. Bisogna capire ora cosa vogliono fare i nostri proprietari, gente onesta e fantastica, per la prossima stagione, perché ci sono basi per dare seguito a tutto questo".

Una rassicurazione ma anche una precisa richiesta. L’ultimo atto di una finale da Mou: serviva lui per riportare l’Italia a conquistare un trofeo Europeo. Ha predicato calma sul gol di Zaniolo, dopo aver esultato appena, e invitato la sua panchina a sedersi. Nella prudenza che ha chiesto ai suoi giocatori, José Mourinho ha dimostrato di credere lui per primo, quando dopo venti minuti del secondo tempo ha tolto un attaccante, Zaniolo, per mettere un mediano, Veretout. Ma poi si è anche infuriato quando l’arbitro ha lasciato correre un paio di falli di Senesi. “Ai ragazzi prima della partita avevo detto: a Torino dovevamo fare il nostro lavoro, qualificarsi per l’Europa League, e l’abbiamo fatto. Oggi no, non era lavoro: era storia. Potevamo scriverla o non scriverla, l’abbiamo scritta“.

Fabio Capello aveva fatto la più facile delle profezie: “La differenza la farà Mourinho“. E aveva aggiunto che oggi quasi nessuno (e quel “quasi” è Ancelotti, appunto) sa preparare una finale come lui. “Il fatto che solo io e Alex Ferguson e Trapattoni abbiamo vinto tre competizioni europee in tre decenni mi fa sentire vecchio. Adesso vado in vacanza, mi siedo in spiaggia davanti a casa mia a pensare tutto questo“, ha aggiunto Mou.

Il Mourinho delle finali apparentemente somiglia poco a quello del resto della stagione. Non mette pressione, la toglie. Non incendia, spegne. Anziché aggiungere, sottrae. Fino ad arrivare a teorizzare l’inutilità dell’allenatore nell’ultimo atto del torneo. Lo ha detto alla vigilia: “Una finale europea è sempre l’ultima partita della stagione. Ormai il lavoro dell’allenatore è finito“. Come a dire che le gare più importanti si giocano da sole, non richiedono disegno e regia. Non è vero, non può esserlo, ma probabilmente pensarlo aiuta a vincerle.