La vita da mediano di Faticanti

Un giovane cresciuto con Daniele De Rossi negli occhi, modello da raggiungere e, perchè no, magari superare

“Una vita da mediano, a recuperar palloni” è il verso della canzone di Ligabue che Andrea Di Carlo (La Repubblica) ha preso in prestito per presentare al meglio chi, già nel nome, ha il senso del sacrificio e del lavoro.

Già dalla scorsa stagione il passaggio in pianta stabile in Primavera, nonostante fosse sotto età, agli ordini di mister De Rossi, con il quale gli piace confrontarsi, chiedere consigli su come migliorare i suoi fondamentali e gli aspetti del gruppo. Gli osservatori di tutta Italia continuano a monitorare con grande attenzione, lui non vede altro che la Roma.