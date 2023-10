La triste parabola di Zalewski: dall’esordio con Mou alle scommesse

L'esterno fa sapere, tramite i suoi legali, di sentirsi tranquillo ed estraneo alle accuse ma in questi anni si è fatto notare per un paio di video a dir poco sopra le righe

La bufera delle scommesse illegali sta travolgendo il mondo del calcio italiano. Dopo Fagioli, Tonali e Zaniolo, c'è un nome del calcio romano: Nicola Zalewski. A pubblicare la notizia del possibile coinvolgimento del giocatore polacco della Roma è stato Dillingernews. Allo stato attuale si tratta di un'indiscrezione del sito di Fabrizio Corona, ma la Roma e la Lazio, al pari delle altre società di Serie A, tremano. Nei prossimi giorni usciranno altri nomi, scrive Marco Juric su La Repubblica.

Il calciatore, che in questo momento si trova in ritiro con la Polonia U21, fa sapere, tramite i suoi legali, di sentirsi tranquillo ed estraneo alle accuse. È pronto a querelare Fabrizio Corona. Per adesso nessuna esclusione dalla Nazionale, con la stessa Roma che non si espone in attesa delle eventuali carte della procura di Torino. Uno stato di attesa, e di ansia.

Una spirale in cui si è avvitato anche fuori dal campo dove, oltre alle vicende familiari e sentimentali, Zalewski si è fatto notare per un paio di video a dir poco sopra le righe. Il primo in una discoteca sul litorale di Ostia a ottobre 2021, quando Zep Dembo, un amico trapper del giovane calciatore, prende il cellulare, si inquadra con Zalewski e poi urla: "Ahó, Mourinho, te dico la verità, stasera st'amico pippa. Ahó Mourinho, stasera pippamo. Stamo a pippa', José, Stamo a fa' schifo. Tiriamo cocaina".

