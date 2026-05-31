Manu Koné è il nome che tiene insieme le due esigenze opposte della Roma: la squadra da costruire a Gasperini la prossima stagione e il bilancio da sistemare entro il 30 giugno. Sul piano tecnico il francese è uno di quelli che l'allenatore terrebbe volentieri, sul piano economico è anche uno dei pochi giocatori che possono garantire un assegno e una plusvalenza pesante in tempi rapidi. La sua valutazione si muove intorno ai 50 milioni e l'Inter lo segue da tempo. Lo scrive Marco Juric su La Repubblica. Ma potrebbe non essere Koné il sacrificato finale: la Roma non vuole svendere, tantomeno a una concorrente diretta italiana, e Gasp ha tutto l'interesse a non perdere uno dei centrocampisti più completi della rosa. Accanto a Koné c'è un altro nome da tenere d'occhio: Matias Soulé, ufficialmente mai messo sul mercato ma non considerato intoccabile in assoluto. Anche Ndicka e Pisilli sono considerati cedibili, ma al prezzo giusto. Wesley, Malen e Svilar assolutamente no.