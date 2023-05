La sorpresa della vigilia: Dybala sta bene, giocherà

A poco più di 24 ore dalla partita più importante della stagione è arrivata la notizia migliore per i tifosi della Roma, scrive Marco Juric su La Repubblica. Paulo Dybala sta meglio ed è pronto a prendersi una maglia da titolare domani sera contro il Siviglia. Nel penultimo allenamento svolto ieri a Trigoria l’argentino ha sostenuto l’intera seduta senza sentire dolore alla caviglia. Dybala nell’ultimo mese ha lavorato solo in funzione della finale di Budapest. Evitando qualsiasi rischio in campionato. L’argentino non gioca una partita da titolare da un mese e mezzo. L’ultima dal primo minuto risale allo scorso 13 aprile, nella trasferta di Rotterdam quando uscì infortunato alla coscia. Il dolore alla caviglia è finalmente superato e adesso deciderà Mourinho se rischiarlo fin da subito o tenerlo come valore aggiunto a partita in corso. Ma la stagione ha raccontato una sola storia: quando la Joya è stata disponibile, senza dolori o timori, lo Special One non ci ha mai rinunciato. E difficilmente lo farà domani sera a Budapest. Insieme a lui ci sarà Abraham che ha vinto il ballottaggio con Belotti. Dybala giocherà la sua seconda finale europea della carriera, dopo quella di Cardiff del 2017 persa contro il Real Madrid. Contro il Siviglia vuole coronare la sua stagione perfetta, quasi preannunciata alla fine della scorsa estate: “Quest’anno voglio vincere il Mondiale e in Europa”.