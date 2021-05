La sfida all’Inter con l’ombra di Mou: “Mi informo bene”

La partita di questa sera offre non molti spunti ma sarà comunque un'importante fonte di valutazione per il tecnico portoghese

La partita di questa sera sul campo dell'Inter già campione d'Italia non regala troppi spunti interessanti. Uno fra questi potrebbe essere quello legato all'utilizzo del modulo 4-2-3-1, riproposto da quando è stato annunciato José Mourinho come prossimo allenatore della Roma. Come scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica, anche l'utilizzo di alcuni giovani della Primavera lanciati nelle ultime partite può essere fonte di indicazioni per il futuro. La Roma ha tutta l'intenzione di blindare il settimo posto e assicurarsi almeno l'accesso alla Conference League. La partita di questa sera avrà un sapore particolare per lo Special One, in uno stadio che ha visto il portoghese trionfare con l'Inter.