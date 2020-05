La Serie A corre. Spadafora frena: “Tanti positivi”

La Serie A sperava di essersi messa il virus alle spalle e che il fatto di poter far rientrare i tesserati delle squadre all’interno dei vari centri d’allenamento fosse finalmente una notizia positiva. Non aveva fatto i conti però con i test a cui i giocatori si sono sottoposti e che hanno evidenziato come il Covid-19 all’interno del mondo del calcio non sia stato ancora spazzato via. Secondo quanto riportato da “La Repubblica”, a frenare gli entusiasmi iniziali in merito alla ripresa è stato lo stesso Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, che si è detto preoccupato del numero dei giocatori risultati positivi in seguito ai vari test medici. “I contagi in alcune squadre non ci fanno ben sperare. La parola d’ordine è prudenza e quello che è successo nelle ultime 24 ore non aiuta. Fino a quanto non capiremo quel sarà l’evoluzione sanitaria, non potremo dare una risposta certa”.