La Roma sogna: Mourinho ha gli assi giusti per sedersi al tavolo scudetto

Sotto l’ombrello della famiglia Friedkin , la più solida delle proprietà straniere identificabili in persone e non in fondi, José Mourinho si è infatti ricostruito l’immagine deturpata dalle ultime esperienze in Premier, chiuse con tre esoneri consecutivi. Appena ha vinto, rispedendo a vari mittenti i sospetti di senescenza tecnica, José ha subito reclamato un’accelerazione del piano triennale di crescita competitiva del club.

L’aspetta una mano terribilmente delicata, perché non porti a casa certi giocatori soltanto per piazzarti. Il giudizio generale è che il traguardo della Roma sia il quarto posto, ovvero la zona Champions. A noi sembra limitativo, o meglio: la Champions è proprio l’obiettivo minimo, non arrivarci sarebbe un fallimento. La Roma ha le potenzialità per lottare per lo scudetto, che non vuol dire doverlo vincere ma restare in corsa per almeno tre quarti di campionato.