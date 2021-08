La Roma non sbaglia alla prova degli ex: c’è l’impronta di Mourinho

Non era una serata banale per la Roma. Prima assoluta di una italiana nella nuova Conference League, il ritorno di Zaniolo in una gara che conta, l’esordio internazionale di Mourinho nella sua mission, una città ricca di storia e fascino come...

Redazione

Non era una serata banale per la Roma. Prima assoluta di una italiana nella nuova Conference League, il ritorno di Zaniolo in una gara che conta, l’esordio internazionale di Mourinho nella sua mission, una città ricca di storia e fascino come Trebisonda e uno stadio che, sia pure a metà capienza, faceva respirare il fattore campo, scrive Luigi Panella su La Repubblica. È andata bene, almeno come risultato. La vittoria per 2-1, pur non potendo più beneficiare più della doppia valenza dei gol in trasferta, dà ottime garanzie per il ritorno. I turchi hanno iniziato il campionato e giocato già un turno di coppa: ne consegue una partenza più pronta sui classici palloni a metà. La nota più lieta è Shomurodov. L’uzbeko entra con personalità e intelligenza tattica, recuperando palloni e aprendo spazi per gli inserimenti dei compagni. L’altra nota positiva sarebbe Viña: il condizionale, proprio a voler cercare il pelo nell’uovo, perché non piace il rigore cercato con una plateale simulazione.

Mourinho dovrà lavorare sullo sbandamento che ne consegue e sul quale Nwakaeme per poco non fa lo scherzetto. Potrà comunque farlo con calma, almeno per quel che riguarda la coppa: Mancini infatti si fa subito perdonare. Un suo colpo di testa manda la palla sul palo, Shomurodov è pronto nella ribattuta e chiude i giochi.