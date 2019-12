La Roma in vendita, Pallotta ora ha fretta: Friedkin ha tempo fino a capodanno

Pallotta ha fretta di vendere la Roma e chiede tempi strettissimi. Come riporta Matteo Pinci sulla Repubblica, se entro capodanno Dan Friedkin non dovesse soddisfare le richieste del bostoniano, allora l’affare potrebbe anche saltare. La scorsa settimana l’uomo Toyota ha presentato un’offerta per comprare il 51 per cento della società. Pallotta ha però chiesto uno sforzo maggiore per farsi da parte. E ieri l’attuale presidente è tornato a parlare: “Sono molto orgoglioso di squadra e allenatore. Un ottimo modo per finire l’anno”. Un messaggio, forse, anche per Friedkin.