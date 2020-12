La Roma dimentica il Napoli e volta alto in Europa League

Una vittoria che allontana la sconfitta col Napoli e assicura il primato nel girone. In gol Mayoral, Calafiori e Dzeko. Per l’esterno è una rete che vale doppio perché è la prima con la maglia di cui è sempre tifoso, scrive Francesca Ferrazza su “La Repubblica”. Un’emozione unica che il ragazzo non dimenticherà e che lo ripaga del periodo di isolamento Covid. Sale a quota 3 in Europa Mayoral che si esalta in coppa.

Dzeko sta trovando difficoltà a ritrovare brillantezza fisica dopo il contagio ed è stato lasciato a riposo da Fonseca. Dopo la serata europea la Roma deve pensare al Sassuolo. Il lavoro più difficile per il tecnico in questi giorni è legato all’aspetto psicologico, alla costruzione di una reazione che possa portare subito ad una risposta positiva. Non ci sarà Mancini che tornerà a lavorare la prossima settimana. Fonseca, però, potrebbe recuperare Smalling e Veretout.